Palazzo Chigi esprime il sostegno dell’Italia all’aspirazione democratica del popolo venezuelano, mantenendo una posizione di non riconoscimento del regime di Maduro. Il governo ribadisce che l’azione militare esterna non è una soluzione, pur ritenendo legittimo un intervento difensivo contro minacce ibride, come quelle legate al narcotraffico, per tutelare la sicurezza nazionale.

«Coerentemente con la storica posizione dell’Italia, il governo reputa che l’azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari, ma considera al contempo legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico». È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, che informa sul fatto che la premier Giorgia Meloni resta costantemente informata sulla situazione in Venezuela con particolare attenzione alla comunità italiana nel Paese, «la cui sicurezza costituisce la priorità assoluta del governo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Palazzo Chigi: l’Italia sostiene l’aspirazione democratica del popolo venezuelano, mai riconosciuto il regime di Maduro

