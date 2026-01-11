Segui la diretta degli Europei di speed skating 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Oggi, attenzione alle gare di Di Stefano e alle prove di mass start, mentre si prepara la finale dei 1000 metri femminili. Resta con noi per gli ultimi sviluppi e aggiornamenti sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Piccola pausa, appuntamento alle 15,05 con i 1000 metri femminili. A tra poco! 14:48 1:46.086 e medaglia d’oro per il norvegese Peder Kongshaug! Semirunniy deve accontentarsi dell’argento, mentre il bronzo va all’olandese Tim Prins. Ottavo Daniele Di Stefano, quattordicesimo Francesco Betti. 14:45 Incredibile! E’ podio per Semirunniy! Il polacco quasi non ci crede, Prins ed Odor sono alle sue spalle rispettivamente di 11 e 32 centesimi. Ultima batteria con l’olandese Dijs ed il norvegese Kongshaug. 14:42 Seconda metà di gara non entusiasmante di Di Stefano, che termina sulle gambe soltanto in quinta posizione ad un secondo e 01 dal polacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: nulla da fare per Di Stefano, attesa per le mass start

