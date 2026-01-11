LIVE Speed skating Europei 2026 in DIRETTA | nulla da fare per Di Stefano attesa per le mass start
Segui la diretta degli Europei di speed skating 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Oggi, attenzione alle gare di Di Stefano e alle prove di mass start, mentre si prepara la finale dei 1000 metri femminili. Resta con noi per gli ultimi sviluppi e aggiornamenti sulla competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Piccola pausa, appuntamento alle 15,05 con i 1000 metri femminili. A tra poco! 14:48 1:46.086 e medaglia d’oro per il norvegese Peder Kongshaug! Semirunniy deve accontentarsi dell’argento, mentre il bronzo va all’olandese Tim Prins. Ottavo Daniele Di Stefano, quattordicesimo Francesco Betti. 14:45 Incredibile! E’ podio per Semirunniy! Il polacco quasi non ci crede, Prins ed Odor sono alle sue spalle rispettivamente di 11 e 32 centesimi. Ultima batteria con l’olandese Dijs ed il norvegese Kongshaug. 14:42 Seconda metà di gara non entusiasmante di Di Stefano, che termina sulle gambe soltanto in quinta posizione ad un secondo e 01 dal polacco. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: si parte alle 13.45, attesa per Di Stefano e le mass start
Leggi anche: LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: si chiude con le mass start, Di Stefano può stupire nei 1500
LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Lorello argento, Ghiotto bronzo senza brillare nei 5000! Pergher quarta nei 500; LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: AZZURRI D’ORO NEL TEAM PURSUIT! Lollobrigida quinta nei 3000; LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: si chiude con le mass start, Di Stefano può stupire nei 1500; A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 9 gennaio, tv, streaming, italiani in gara.
LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Lorello argento, Ghiotto bronzo senza brillare nei 5000! Pergher quarta nei 500 - Arrivano dunque altre due medaglie per la spedizione italiana con Lorello, argento, Ghiotto bronzo nei ... oasport.it
LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: si chiude con le mass start, Di Stefano può stupire nei 1500 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata degli Europei 2026 di speed skating. oasport.it
Europei speed-skating, Ghiotto trascina l'Italia: dopo l'oro a squadre, il bronzo sui 5.000 metri - Nella seconda giornata della rassegna continentale polacca, arrivano altre due medaglie per la spedizione azzurra ... vicenzatoday.it
Mentre il padrone di casa Vladimir Semirunniy realizza il record della pista, arrivano ancora ottime notizie dagli Europei di Speed Skating in corso a Tomaszow Mazowiecki - Polonia- per i colori Azzurri. Due medaglie dopo l'oro a squadre nel team pursuit, arri - facebook.com facebook
GHIOTTO GIOVANNINI E MALFATTI D’OROOOOO E’ iniziato nel modo migliore il cammino dell’Italia agli Europei di Speed Skating #SpeedSkating #Ghiotto #Malfatti #Giovannini x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.