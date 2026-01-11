Fiorentina-Milan | segna Comuzzo di testa Diagonale di Ricci fuori di poco Ammonito Rabiot Diretta 1-0

Nel confronto tra Fiorentina e Milan, Comuzzo ha aperto le marcature di testa, mentre Ricci ha sfiorato il pareggio con un diagonale. Rabiot è stato ammonito durante il match, attualmente il punteggio è 1-0 per i toscani. I rossoneri cercano di mantenere il passo con l’Inter prima del posticipo, con Vanoli che tenta di ottenere il terzo risultato utile consecutivo.

I rossoneri provano ad agganciare l'Inter prima del posticipo, Vanolo cerca il terzo risultato utile.

Fiorentina-Milan 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Comuzzo - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Fiorentina-Milan diretta: il gol di Comuzzo sblocca il match LIVE - La squadra di Vanoli sfida al 'Franchi' i rossoneri di Allegri: in palio punti pesanti per la lotta salvezza e la corsa scudetto. corrieredellosport.it

Brescianini hits the bar for Fiorentina! #FiorentinaMilan #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

"MAIGNAN VUOLE RESTARE" Parole che trasmettono fiducia quelle di Igli Tare ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Fiorentina-Milan riguardo al futuro del portiere rossonero. "Il progetto Milan gli piace, ma finché non c'è luce verde d - facebook.com facebook

