Fiorentina-Milan 1-0 | Comuzzo di testa! Diretta
Nel match tra Fiorentina e Milan, giocato allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, la squadra viola si impone per 1-0 con un gol di Comuzzo di testa. La partita, disputata l’11 gennaio 2026, vede le due formazioni impegnate in obiettivi diversi: la Fiorentina cerca punti salvezza, mentre il Milan punta a consolidare le posizioni di vertice in classifica.
Firenze, 11 gennaio 2026 – La Fiorentina per la salvezza, il Milan per le posizioni di vertice: ecco i motivi di questa sfida allo stadio “Artemio Franchi”. In particolare i viola affrontano un ostacolo molto impegnativo nel loro cammino verso acque tranquille. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
"MAIGNAN VUOLE RESTARE" Parole che trasmettono fiducia quelle di Igli Tare ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Fiorentina-Milan riguardo al futuro del portiere rossonero. "Il progetto Milan gli piace, ma finché non c'è luce verde d - facebook.com facebook
