Fiorentina-Milan le pagelle | Fagioli tiene il pallino del gioco Kean appannato

Nell'incontro tra Fiorentina e Milan, le pagelle evidenziano le prestazioni dei singoli protagonisti. Fagioli si distingue per il controllo del gioco, mentre Kean appare meno incisivo rispetto alle aspettative. De Gea si conferma affidabile tra i pali, dimostrando attenzione e prontezza. Un confronto equilibrato che mette in luce le caratteristiche di entrambe le squadre, con un’attenzione particolare ai dettagli delle prestazioni individuali.

Firenze, 11 gennaio 2026 – De Gea 7 - Attento nell'anticipare Pulisic, che lo calcia in modo involontario, disinnescando una situazione pericolosa. Si ripete sempre sul folletto statunitense e lui fa il miracolo. Provvidenziale poi su Gabbia. Può poco sulla sventola di Nkunku sotto la traversa. Dodo 6 - Consueta dose di dinamismo sulla rotaia di destra, ma sono le ultime scelte che non danno le risposte che ci si aspetta. Cresce nel secondo tempo, come tutta la squadra, e quando punta gli avversari sono spesso guai. In netta ripresa rispetto al passato. Comuzzo 7 - Soffre all'inizio perché Pulisic inizia di gran carriera, poi prende le misure e sale di tono, cercando di non arretrare troppo quando il Milan prova a scendere con maggiore continuità.

