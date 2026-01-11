Fiorentina-Milan dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni
La partita tra Fiorentina e Milan si disputa oggi al Franchi. Di seguito, troverete informazioni su orario, modalità di visione in TV e streaming tramite DAZN, e le probabili formazioni delle due squadre. Questo confronto è importante per il prosieguo del campionato e viene offerto in modo chiaro e preciso, per permettere agli appassionati di seguire l’evento senza difficoltà.
Fiorentina-Milan: orario, dove vederla in TV e streaming su DAZN e probabili formazioni del match del Franchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
