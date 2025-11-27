Fiorentina-AEK Atene dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni
Fiorentina-AEK Atene, partita valida per la quarta partita del girone unico di Conference League, si gioca alle ore 21:00 e sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky e NOW. Le probabili formazioni di Vanoli e Nikolic. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ViolaFun. . FIORENTINA in EUROPA: Scopriamo l'AEK Atene! ? Pericoli e Punti Deboli LIVE per studiare da vicino il prossimo ostacolo europeo della Fiorentina: l'AEK Atene. - facebook.com Vai su Facebook
#Nikolic (all. #AEKAtene): “La #Fiorentina non è in un momento eccellente ma rimane una squadra forte” Vai su X
Fiorentina-Aek Atene: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Fuori causa Dodo, giocano dall'inizio De Gea e Dzeko. Segnala msn.com
Fiorentina-AEK Atene: dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Ancora a zero vittorie in campionato, la Fiorentina ha vinto due delle tre partite di Conference giocate fin qui: ora la sfida del Franchi contro l'AEK Atene. Lo riporta goal.com
Fiorentina-Aek Atene, probabili formazioni e dove vederla in tv - Alle 21 al “Franchi” va in scena la quarta sfida del girone di Conference League. Da lanazione.it