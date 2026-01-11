Fiorentina-Milan | cross di Gudmundsson Gosens manca di poco la deviazione vincente |Diretta 0-0

Nella sfida tra Fiorentina e Milan, il match si mantiene equilibrato con un punteggio di 0-0. Gudmundsson effettua un cross che Gosens sfiora di poco, senza riuscire a trovare la rete. I rossoneri cercano di avvicinarsi all'Inter in classifica prima del posticipo, mentre Vanoli tenta di ottenere il terzo risultato utile consecutivo. La partita si svolge in un contesto di grande attenzione e desiderio di conferme.

Fiorentina-Milan (0-0): inizia la partita... - 11' Fullkrug perde palla e fa ripartire Pongracic che arriva in area dopo un assist di Gudmundsson, ma c'è un grande intervento di De Winter che ferma il difensore viola al ... milannews.it

Fiorentina-Milan, il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. sport.sky.it

Partecipa all’asta per assicurarti la maglia viola indossata in Fiorentina-Milan su @MatchWornShirt l.mws.com/Mh9UsA #forzaviola #fiorentina x.com

- Tante novità di formazione nel Milan in vista della Fiorentina. Rispetto alla sfida contro il Genoa Massimiliano Allegri cambia 5/11 della formazione titolare, inserendo dal primo minuto De Wint - facebook.com facebook

