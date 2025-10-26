Fiorentina le pagelle | Kean e Gudmundsson glaciali Gosens in affanno

Firenze, 26 ottobre 2025 – Le pagelle di Fiorentina - Bologna 2-2. De Gea 6 - Disinnesca con la punta delle dita una grande conclusione da fuori di Miranda, ma niente può sulla fucilata sotto porta di Castro. Fa un miracolo su Orsolini, ma Dallinga lo buca e solo il Var cancella lo 0-3. Pongracic 5 - Cambiaghi lo mette in difficoltà quando lo punta e anche nell’azione del gol è fuori posizione e si fa sorprendere da Castro che comunque fa una prodezza. Per il resto una prestazione in sofferenza con pochi lampi e tanto nervosismo. Marì 5 - Marcatura complicata per lo spagnolo che affronta Castro, uno bravo a giocare in velocità e a non temere comunque il confronto fisico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina, le pagelle: Kean e Gudmundsson glaciali, Gosens in affanno

