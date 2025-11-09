Milan Allegri nel post partita | Sono due punti buttati Eravamo imbambolati

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri nel post partita: “Sono due punti buttati. Eravamo imbambolati”

