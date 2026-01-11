Fiorentina-Milan 1-1 | traversa di Brescianini! Diretta

Da sport.quotidiano.net 11 gen 2026

Nell'incontro tra Fiorentina e Milan, terminato 1-1, si sono distinti momenti di tensione e spettacolo, tra cui la traversa di Brescianini. La sfida, giocata allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, ha visto due squadre con obiettivi diversi: la Fiorentina alla ricerca di punti salvezza e il Milan impegnato nelle zone alte della classifica. Ecco un'analisi dettagliata della partita.

Firenze, 11 gennaio 2026 – La Fiorentina per la salvezza, il Milan per le posizioni di vertice: ecco i motivi di questa sfida allo stadio “Artemio Franchi”. In particolare i viola affrontano un ostacolo molto impegnativo nel loro cammino verso acque tranquille. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

