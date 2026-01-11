Fiorentina-Milan | espulso Vanoli per proteste Finisce il primo tempo |Diretta 0-0
Nel primo tempo della sfida tra Fiorentina e Milan, Vanoli è stato espulso per proteste, lasciando i rossoneri in inferiorità numerica. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0. I rossoneri cercano di avvicinarsi all'Inter prima del posticipo, mentre Vanoli punta al terzo risultato utile consecutivo. La gara proseguirà nella ripresa con l’obiettivo di sbloccare il risultato.
I rossoneri provano ad agganciare l'Inter prima del posticipo, Vanoli cerca il terzo risultato utile. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
