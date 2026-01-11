Fiorentina Juve Primavera 0-0 LIVE | è cominciata la sfida!

Segui in tempo reale la partita tra Fiorentina e Juventus Primavera, valida per la 19ª giornata del campionato 2025/26. Qui troverai aggiornamenti su risultato, cronaca, moviola e approfondimenti sulla sfida, che si è appena conclusa con un pareggio a zero. Un appuntamento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Fiorentina Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affrontato la Fiorentina in trasferta nella 19ª giornata di campionato. Bianconeri reduci dal successo in Coppa Italia col Frosinone ma dal pareggio in campionato col Parma. Fiorentina Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida di Firenze! Migliore in campo Juve Primavera: a fine primo tempo PAGELLE. Fiorentina Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino. Fiorentina: Leonardelli, Bonanno, Sadotti, Turnone, Bertolini, Deli, Braschi, Trapani (C), Balbo, Mazzeo, Atzeni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fiorentina Juve Primavera 0-0 LIVE: è cominciata la sfida! Leggi anche: Milan Juve Primavera 0-0 LIVE: è cominciata la sfida Leggi anche: Verona Juve Primavera 0-0 LIVE: è cominciata la sfida! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Primavera 1 | Lazio-Fiorentina 2-2, il tabellino; Coppa Italia Primavera | Juventus-Frosinone, la partita; Juve U20, vittoria in rimonta contro il Frosinone in Coppa Italia Primavera; CALCIO COPPA ITALIA Ottavi di Finale-Fiorentina-Napoli 3-1. DIRETTA/ Fiorentina Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si va in campo! (11 gennaio 2026) - Diretta Fiorentina Juventus Primavera streaming video tv: rendimento diverso per le due grandi rivali che chiudono oggi il girone di andata. ilsussidiario.net Primavera, c'è Fiorentina-Juventus al Viola Park: la formazione di Galloppa - Big match in mattinata anche al Viola Park, dove Fiorentina e Juventus Primavera si sfidano per la diciannovesima giornata di campionato. firenzeviola.it

Le 10 janvier 2006, Juventus 4 - 1 Fiorentina en Coupe d'Italie, Alessandro #DelPiero devenait le meilleur buteur de l'histoire bianconera grâce à son triplé. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve - facebook.com facebook

#Kayode #Juve Le intenzioni dei bianconeri sull'ex Fiorentina x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.