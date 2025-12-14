Verona Juve Primavera 0-0 LIVE | è cominciata la sfida!

La sfida tra Verona e Juventus Primavera, valida per la 15ª giornata del campionato 2025/26, è appena iniziata. Segui live aggiornamenti, sintesi, moviola, tabellino e cronaca di questa partita che promette emozioni e spettacolo.

Verona Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Verona in trasferta nella 15ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. Verona Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida di Verona 8? Fase di studio – Ha approcciato bene la Juve ma l’Hellas fin qui regge bene. Fase di studio Migliore in campo Juve Primavera: a fine primo tempo PAGELLE. Juventusnews24.com

