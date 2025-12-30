La fine di un' epoca | dopo 73 anni chiude la Trattoria Bivio
Dopo 73 anni di attività, la Trattoria Bivio di Ponte Caffaro chiude le sue porte. Un passaggio significativo per la comunità locale, che si prepara a salutare un luogo simbolo di tradizione e storia. Con l’arrivo del nuovo anno, si conclude un’epoca, lasciando un ricordo indelebile nella memoria di chi l’ha frequentata.
Si chiude letteralmente un'epoca. Con l’arrivo del nuovo anno si porrà fine a un capitolo importante della vita di Ponte Caffaro. Tra pochi giorni, infatti, una delle insegne più conosciute della frazione lacustre di Bagolino, nel limitrofo territorio bresciano, abbasserà definitivamente la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
?? Fine di un'epoca: trattoria bresciana chiude per sempre dopo 73 anni di storia.
La fine di un'epoca: dopo 73 anni chiude la Trattoria Bivio - Con l’arrivo del nuovo anno si porrà fine a un capitolo importante della vita di Ponte Caffaro. trentotoday.it
