La fine di un' epoca | dopo 73 anni chiude la Trattoria Bivio

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 73 anni di attività, la Trattoria Bivio di Ponte Caffaro chiude le sue porte. Un passaggio significativo per la comunità locale, che si prepara a salutare un luogo simbolo di tradizione e storia. Con l’arrivo del nuovo anno, si conclude un’epoca, lasciando un ricordo indelebile nella memoria di chi l’ha frequentata.

Si chiude letteralmente un'epoca. Con l’arrivo del nuovo anno si porrà fine a un capitolo importante della vita di Ponte Caffaro. Tra pochi giorni, infatti, una delle insegne più conosciute della frazione lacustre di Bagolino, nel limitrofo territorio bresciano, abbasserà definitivamente la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

