Famiglia nel bosco secondo il Garante per l' infanzia i figli stanno bene e sono sereni
Il caso della famiglia nel bosco, il Garante regionale dell'Infanzia rivela che i figli stanno bene e sono in buone condizioni di salute. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nordio al question time alla Camera interviene sul caso della famiglia nel bosco: «Aspetto gli atti, se dovessero emergere profili di rilievo disciplinare eserciterei i miei poteri» - facebook.com Vai su Facebook
L'avvocato della famiglia del bosco ha deciso di rimettere il suo mandato. Chissà se a quelli con certezze granitiche su ogni profilo della vicenda inizierà a venire qualche dubbio. Leggere le motivazioni dell'avvocato. Vai su X
Famiglia nel bosco, Nordio pronto a "esercitare poteri": cosa significa la frase del ministro della Giustizia - Famiglia nel bosco, Nordio: "Ho provveduto ad approfondire il caso e potrei esercitare i poteri che mi sono conferiti dalla legge" ... Secondo virgilio.it
Perché il caso della “famiglia nel bosco” riguarda tutti - Ciò che accade oggi può diventare un precedente domani, per chiunque non rientri in uno standard definito da un giudice. Lo riporta tempi.it
Nordio interviene sul caso della famiglia nel bosco: “Se emergeranno profili disciplinari, eserciterò i miei poteri” - Il guardasigilli ha sottolineato che la vicenda rappresenta un "tema delicatissimo" quello della "stabilità affettiva del minore che il legislatore e i magistrati devono garantire" ... Scrive dire.it