Famiglia di 4 persone con due bambini si perde su un sentiero a Vaglia | arrivano i vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Vaglia sul sentiero Cai 12 per soccorrere una famiglia di quattro persone, tra cui due bambini, che si era smarrita durante un’escursione. L’intervento si è reso necessario per garantire la loro sicurezza e riportarli in un’area sicura. Nessuno dei presenti ha riportato ferite, e l’intera operazione si è conclusa senza ulteriori complicazioni.

FIRENZE – I vigili del fuoco della sede centrale comando di Firenze,sono intervenuti alle 15,30 nel comune di Vaglia sul sentiero Cai 12, per il recupero di una famiglia di 4 persone che aveva perso l'orientamento durante un'escursione. Inviato l'elicottero Drago 124 del reparto volo di Arezzo che ha raggiunto la zona individuando la famiglia e provvedendo al recupero di due adulti e due bambini. Le persone sono state recuperate ed elitrasportate al distaccamento di Firenze ovest sempre dei vigili del fuoco.

