Evelina Sgarbi non molla | Da domani cercheremo informazioni sul patrimonio di mio padre Finiamola con la favoletta della fidanzata innamorata

Evelina Sgarbi ha annunciato che da domani inizierà a cercare dettagli sul patrimonio di suo padre, Vittorio Sgarbi. Durante l'intervento a Verissimo, ha precisato di non aver ricevuto alcuna informazione diretta da lui e ha voluto chiarire alcune voci sul rapporto e sulla situazione patrimoniale. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un confronto più ampio sulla famiglia e sulla trasparenza.

«Direttamente da mio padre non è venuta nessuna informazione». Evelina Sgarbi torna a parlare pubblicamente della situazione del padre Vittorio Sgarbi, intervenendo a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Le sue parole toccano sia le condizioni di salute del padre sia i nodi legati alla gestione del patrimonio e della Fondazione. Sulla situazione personale di Vittorio Sgarbi, Evelina spiega: «Forse ha passato il Natale nel ferrarese o forse è in cura da qualche altra parte, visto che le finestre di casa sua a Roma erano tutte chiuse». E riferisce quanto emerso dal confronto con il giudice: «Il giudice Scorza dice che non ci sia bisogno di un amministratore di sostegno però meglio fare una perizia medica per poter contrarre matrimonio e prendere altre decisioni che non rientrino nella gestione quotidiana». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Evelina Sgarbi: “Mio padre ospite da Vespa spettacolo cinico e triste” Leggi anche: Evelina Sgarbi a Verissimo: “Mio padre Vittorio non sta bene, è fragile e succube della compagna” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Verissimo, Evelina Sgarbi non molla: “Contenta ma perplessa per la decisione del giudice” - Evelina Sgarbi parla a Verissimo delle condizioni del padre Vittorio: salute incerta, cartelle cliniche negate e una perizia medica fissata per chiarire lucidità e tutele ... dilei.it

