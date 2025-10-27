Evelina Sgarbi a Verissimo | Mio padre Vittorio non sta bene è fragile e succube della compagna

Personaggi Tv, domenica 26 ottobre Evelina Sgarbi è tornata a parlare pubblicamente del padre Vittorio Sgarbi, dopo essere già intervenuta a Domenica In, raccontando le difficoltà vissute negli ultimi mesi e la profonda preoccupazione per le condizioni di salute del critico d’arte. Ospite di Verissimo su Canale 5, la giovane ha spiegato di non avere più contatti diretti con il padre, che recentemente ha attraversato una grave crisi: “Non so niente di mio padre. È pesante per me. Ha avuto una forte depressione, quello è stato il motivo del ricovero. Pesava 47 chili quando era in ospedale, era irriconoscibile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

