Evelina Sgarbi a Verissimo | Mio padre Vittorio non sta bene è fragile e succube della compagna

Tvzap.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi Tv, domenica 26 ottobre Evelina Sgarbi è tornata a parlare pubblicamente del padre Vittorio Sgarbi, dopo essere già intervenuta a Domenica In, raccontando le difficoltà vissute negli ultimi mesi e la profonda preoccupazione per le condizioni di salute del critico d’arte. Ospite di Verissimo su Canale 5, la giovane ha spiegato di non avere più contatti diretti con il padre, che recentemente ha attraversato una grave crisi: “Non so niente di mio padre. È pesante per me. Ha avuto una forte depressione, quello è stato il motivo del ricovero. Pesava 47 chili quando era in ospedale, era irriconoscibile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

evelina sgarbi a verissimo mio padre vittorio non sta bene 232 fragile e succube della compagna

© Tvzap.it - Evelina Sgarbi a Verissimo: “Mio padre Vittorio non sta bene, è fragile e succube della compagna”

Leggi anche questi approfondimenti

evelina sgarbi verissimo mioSgarbi, Evelina a Verissimo: "Voglio bene a mio padre, sono molto preoccupata. L'ho visto trasfigurato" - “Non ho novità dirette sulla salute di mio padre. Scrive iltempo.it

evelina sgarbi verissimo mioEvelina Sgarbi: “Mio padre non è accudito bene dalla compagna” - Evelina Sgarbi, figlia del politico e critico d’arte, a Canale 5, nel corso della tra ... msn.com scrive

evelina sgarbi verissimo mioEvelina Sgarbi: “Mio padre Vittorio non sta bene, qualcuno si approfitta di lui. Non mi convince quello che esce sui social” - Evelina Sgarbi a Verissimo difende la richiesta di amministratore di sostegno per il padre Vittorio: "Non mi convince quello che è uscito dopo le ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Evelina Sgarbi Verissimo Mio