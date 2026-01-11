Europei pallanuoto 2026 rodaggio per il Settebello con la Turchia C’è una squalifica da scontare

Gli Europei di pallanuoto 2026 rappresentano un momento importante per il Settebello, che affronta un test di rodaggio contro la Turchia. La squadra si sta preparando con attenzione, consapevole delle sfide e delle responsabilità. Una squalifica da scontare e la volontà di fare bene caratterizzano questa fase di avvicinamento, mentre l’entusiasmo cresce in vista dell’esordio ufficiale, punto di partenza per un percorso di crescita e competitività.

La preparazione è terminata. Cresce l' adrenalina di chi avverte la giusta tensione prima dell'esordio nella competizione ufficiale e non vede l'ora di iniziare il cammino nel migliore dei modi. Nella prima giornata del girone D degli Europei di pallanuoto l'Italia affronta a Belgrado la Turchia, fischio d'inizio previsto domani alle 12:45. Il Settebello, reduce dagli ottimi risultati ottenuti in sede di preparazione, deve iniziare il torneo con il piglio giusto, ma può sfruttare il calendario, almeno sulla carta, decisamente agevole per perfezionare la condizione atletica e rodare gli automatismi di gioco in vista del momento decisivo della manifestazione.

Prosegue il lavoro della Nazionale femminile di pallanuoto in vista dei Campionati Europei di Funchal, in programma dal 26 gennaio al 5 febbraio. Al Centro Federale di Ostia, le azzurre affrontano la Grecia campione del mondo in un test match intenso e com - facebook.com facebook

Questionedistile - #Senzacategoria #EuropeiBelgrado2026pallanuoto Europei di pallanuoto al via: provaci ancora Settebello: E venne il giorno degli Europei di pallanuoto, con le nuove regole, d’inverno e non d’estate come sarebbe stato più logico (la… x.com

