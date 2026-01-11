LIVE Italia-Turchia 19-8 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | debutto con vittoria per il Settebello
Segui in tempo reale il risultato della partita Italia-Turchia negli Europei di pallanuoto 2026, con il Settebello che conquista una vittoria convincente con il punteggio di 19-8. Qui troverai aggiornamenti costanti sull’andamento della gara e sui momenti salienti dell’incontro, per rimanere sempre informato sui progressi della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce la partita, Italia-Turchia 19-8. 1.12 Yutmaz segna su rigore, Italia-Turchia 19-8. 2.20 Gooooooooooooool, Balzarini su assist di Carnesecchi, Italia-Turchia 19-7. 3.34 Goooooooooooooooooool, Cassia sul secondo palo, Italia-Turchia 18-7. 5.27 Gol di Acar che sorprende il Settebello, Italia-Turchia 17-7. 5.50 Goooooooooooool, Dolce non perdona dalla corta distanza, Italia-Turchia 17-6. 6.32 Gooooooooooooool, Condemi tiro perfetto, Italia-Turchia 16-6. 7.55? Inizia l’ultimo quarto, palla all’Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Turchia 15-6. 1.16 Duzenli trova l’incrocio perfetto, Italia-Turchia 15-6. 🔗 Leggi su Oasport.it
