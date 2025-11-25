La violenza sulle donne non si ferma fuori dalle mura di casa o nelle strade | oggi si annida anche dietro lo schermo E insulti minacce deepfake online non restano solo virtuali

L a luce blu degli smartphone che illumina i volti nelle metropolitane, nelle stanze dei ragazzi, negli uffici, è una luce che dovrebbe essere innocua, ma che, invece, spesso porta con sé parole taglienti, immagini manipolate, minacce invisibili. Oggi, 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, quella luce diventa un simbolo: ci ricorda che la violenza non si consuma solo nelle strade o nelle case, ma anche nello spazio digitale, dove ogni insulto e ogni abuso hanno conseguenze tangibili. “Tu non sei sola”: lo spot muto al Giffoni Sport denuncia la violenza di genere X Violenza sulle donne digitale: insulti, deepfake, minacce. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La violenza sulle donne non si ferma fuori dalle mura di casa o nelle strade: oggi si annida anche dietro lo schermo. E insulti, minacce, deepfake online non restano "solo virtuali"

