Antonio Vargiu travolto da una moto e morto dopo settimane d'agonia | insegnò l'hockey a generazioni di romani
Addio ad Antonio Vargiu, che insegnò l'hockey a generazioni di romani. È deceduto in ospedale dopo due settimane d'agonia, investito da una moto a Ostia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
