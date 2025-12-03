Antonio Vargiu travolto da una moto e morto dopo settimane d'agonia | insegnò l'hockey a generazioni di romani

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio ad Antonio Vargiu, che insegnò l'hockey a generazioni di romani. È deceduto in ospedale dopo due settimane d'agonia, investito da una moto a Ostia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

antonio vargiu travolto motoAntonio Vargiu travolto da una moto e morto dopo settimane d’agonia: insegnò l’hockey a generazioni di romani - È deceduto in ospedale dopo due settimane d’agonia, investito da una moto a Ostia. Scrive fanpage.it

antonio vargiu travolto motoIncidente a Ostia: anziano investito da motociclista muore in ospedale dopo due settimane di agonia - Ex hockeista su prato partecipò alle olimpiadi di Roma del 1960. Segnala romatoday.it

antonio vargiu travolto motoAntonio Vargiu: investito da un motociclista a Ostia l’ex hockeista - Ex hockeista di livello internazionale, Vargiu aveva rappresentato l’Italia nel torneo maschile di hocke ... Lo riporta alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Antonio Vargiu Travolto Moto