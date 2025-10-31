Mi spaventano malattia e sofferenza non la morte Prima di morire mio padre ci disse ‘ questa è la mia ultima sera’ Dico grazie anche agli italiani che non mi amano | parla Emanuele Filiberto

“Avrei potuto non fare ‘ Ballando ‘, non fare Sanremo, restare in un castello sulla poltrona”: così Emanuele Filiberto al Corriere della Sera per dire che, invece, ha voluto costruire “un rapporto semplice con la gente”. “Agli italiani dico grazie, anche a quelli che non mi amano: il problema è loro”, dice il principe che ricorda l’esilio e che, a proposito di una candidatura politica, non ha dubbi: “Come per gli alcolisti: ‘Per oggi non bevo’. La politica può essere una dipendenza. Oggi dico no. Ma domani non si sa”. Oggi Emanuele Filiberto di Savoia è fidanzato con Adriana Abascal dopo la separazione da Clotilde Courau rispetto alla quale si pente solo di una cosa, non averle detto di aver ritrovato l’amore: “Ho sbagliato a non parlarle immediatamente di Adriana e l’ha saputo dalla stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mi spaventano malattia e sofferenza non la morte. Prima di morire mio padre ci disse ' questa è la mia ultima sera'.