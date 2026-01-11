Si intensificano le voci di un possibile trasferimento di Dragusin alla Roma, mentre un altro club di Serie A si fa avanti per l’ex Juventus. Il difensore potrebbe lasciare il Tottenham a gennaio, aprendo nuovi scenari di mercato. Restano da valutare le mosse delle squadre interessate e le eventuali trattative in corso.

che può lasciare il Tottenham a gennaio. La Roma ha messo nel mirino Radu Dragusin per rinforzare il proprio reparto difensivo, ma la strada per riportare l’ex centrale del Genoa in Italia si preannuncia in salita. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club giallorosso sta insistendo con decisione, nonostante il muro alzato inizialmente dal Tottenham. Il braccio di ferro con il Tottenham. Al momento, la distanza principale non è con il calciatore, bensì con gli Spurs. Il club londinese ha infatti declinato la prima offerta presentata dai capitolini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dragusin alla Roma? Anche un altro club di Serie A prova ad inserirsi per l’ex Juventus

Leggi anche: Mercato Juve: un altro club di Serie A prova a inserirsi nella corsa per Chiesa

Leggi anche: Yildiz Juve, previsti nuovi contatti per il rinnovo: lui vuole vincere e 6-7 milioni di ingaggio. Quel top club prova a inserirsi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Roma su Dragusin? Arriva la conferma dell'agente del calciatore; Roma, affondo per Dragusin: c’è un piano per chiudere in poco tempo; Roma, non solo Raspadori: fitti contatti con il Tottenham per Dragusin: la situazione; Le notizie del 9 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma in chiusura per Raspadori e Dragusin, il Napoli chiede Ferguson.

Sky UK, Dragusin alla Roma: la risposta del Tottenham è arrivata - In questa prima decade di gennaio, il calciomercato della Roma è stato caratterizzato dalle attese. asromalive.it