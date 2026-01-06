Mercato Juve | un altro club di Serie A prova a inserirsi nella corsa per Chiesa

Un altro club di Serie A si aggiunge alla corsa per Federico Chiesa, rafforzando l’interesse nel mercato di gennaio. La situazione potrebbe influire sulle trattative della Juventus, che continua a valutare le opzioni per il futuro dell’attaccante. La vicenda si sviluppa in un contesto di mercato dinamico, dove le strategie delle squadre si intrecciano con le esigenze tecniche e finanziarie.

. Le ultime sul futuro dell’esterno che può lasciare il Liverpool. Il futuro di  Federico Chiesa  non sembra essere una questione riservata esclusivamente alla Juventus. Sebbene i bianconeri abbiano già avviato un sondaggio concreto con l’entourage dell’esterno azzurro, nelle ultime ore si è registrato un inserimento del  Napoli, che sta monitorando con attenzione la situazione del giocatore al Liverpool. A riportarlo è Sky Sport. L’interesse del Napoli e lo scontro sulle formule. Il club partenopeo, guidato da  Antonio Conte, individua in Chiesa il rinforzo ideale per potenziare il reparto offensivo nella corsa ai vertici della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

