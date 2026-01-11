DOMENICA IN | GRANDI OSPITI E UN INCONTRO TANTO ATTESO NEL SALOTTO DI MARA

Una puntata ricca di ospiti, all’insegna di intrattenimento e attualità, per “ Domenica In ”, condotta da Mara Venier e in onda domenica 11 gennaio alle 14.00 su Rai1. Luisa Ranieri si racconterà a Mara Venier, ripercorrendo i momenti più significativi della sua carriera e presentando la nuova serie tv “ La Preside ” diretta da Luca Miniero, in onda su Rai1 dal 12 gennaio per quattro puntate. Marco Giallini interverrà per parlare del film “ Prendiamoci una pausa ”, nelle sale dal 15 gennaio per la regia di Christian Marazziti. Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù, condivideranno il racconto del loro ritrovato rapporto e ripercorreranno la vicenda della truffa finanziaria subita dalla Orrù nel 2018. 🔗 Leggi su Bubinoblog

