Domenica In anticipazioni dell’11 gennaio | Valeria Marini e la madre Gianna Orrù a cuore aperto

Domenica In torna domenica 11 gennaio, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, alle ore 14. L’appuntamento vedrà ospiti Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù, che con sincerità condivideranno momenti della loro vita. La trasmissione offre un’occasione per ascoltare storie autentiche e rimanere aggiornati sulle novità del programma, in un contesto di sobrietà e rispetto.

Torna l'imperdibile appuntamento pomeridiano con Domenica In, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma a partire dalle 14.00 su Rai1 domenica 11 gennaio. Mara Venier sarà affiancata in questa stagione da un cast fisso d'eccezione composto da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, per una puntata che promette di mescolare sapientemente intrattenimento, grandi interviste e approfondimenti di attualità. Domenica In, le anticipazioni dell'11 gennaio. L'ospite d'onore della puntata è Luisa Ranieri: l'attrice, una delle più amate dal pubblico italiano, si racconterà a Mara Venier in un'intervista a cuore aperto, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera e della sua vita privata al fianco di Luca Zingaretti.

