Valeria Marini e la madre Gianna Orrù hanno finalmente fatto pace? Ecco le ultime novità

Dopo mesi di silenzi e accuse durissime, Valeria Marini rompe il riserbo sul rapporto con la madre Gianna Orrù. Una telefonata, la fede e una richiesta precisa: ecco cosa sta succedendo davvero tra loro. Leggi anche: Ma avete visto il litigio tra Valeria Marini e Diaco? Scintille in diretta, pubblico in imbarazzo (VIDEO) Per oltre un anno, il rapporto tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù è stato segnato da una frattura profonda, fatta di silenzi, parole durissime e tentativi falliti di riconciliazione anche davanti alle telecamere. Le apparizioni televisive della signora Orrù, in particolare a Domenica In, avevano reso evidente quanto la distanza fosse ormai diventata insanabile, lasciando la showgirl visibilmente provata e senza strumenti per ricucire il legame. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Valeria Marini e la madre Gianna Orrù hanno finalmente fatto pace? Ecco le ultime novità Leggi anche: Perché Valeria Marini e la madre Gianna Orrù hanno litigato? Parla lei, ma perde le staffe: cos’è successo Leggi anche: Colpo di scena, Valeria Marini rivela il motivo del litigio con la madre: ecco perché Gianna Orrù non le parla più La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Valeria Marini, l'appartamento di Milano in vendita a un milione mezzo. «I soldi le servono per aiutare la madre»; Pace fatta tra Veleria Marini e sua mamma Gianna? Cosa mi ha detto; Nessuno può mettere Valeria in un angolo; Ennio Zingarelli, morto il corteggiatore di Uomini e Donne: il ricordo dell'ex fidanzata Gemma Galgani. Valeria Marini, segnali di pace con la madre Gianna Orrù: la telefonata prima della diretta - Dopo un anno di silenzi e sofferenze, Valeria Marini ritrova finalmente la madre Gianna Orrù. donnaglamour.it

Pace fatta tra Valeria Marini e sua mamma Gianna Orrù? Il tutto grazie a un miracolo - Sembra proprio che tra Valeria Marini e sua madre, Gianna Orrù, sia tornato il sereno e le due abbiano dunque fatto pace. notizie.it

Il Riavvicinamento di Valeria Marini e Sua Madre Gianna: Una Storia di Riconciliazione - Il riavvicinamento tra Valeria Marini e sua madre Gianna rappresenta un significativo momento di speranza e introspezione, evidenziando l'importanza dei legami familiari e la possibilità di ricomposiz ... notizie.it

Spettacolo in Piazza del Campo con mongolfiere e super Valeria Marini. Un weekend magico a Siena - facebook.com facebook

Valeria Marini e Pierluigi Diaco litigano ancora in diretta: "Falso, non mi hai trattata bene". Lui: "Bugiarda" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.