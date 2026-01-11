Diretta gol Serie A LIVE | Lecce Parma 1-0 inizia la ripresa!
Segui in tempo reale la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti sulle partite della 20ª giornata. La cronaca, i risultati e i dettagli delle sfide come Lecce-Parma, Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino sono disponibili per offrire un quadro completo dell’evento sportivo. Resta aggiornato sulle ultime novità e sui momenti salienti del campionato italiano con la nostra copertura live.
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. ORE 12:30 – LIVE LECCE PARMA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Fiorentina 0-0, Parma Inter 0-1, gol di Dimarco. Inizia la ripresa
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Parma Bologna 1-1, inizia la ripresa al Tardini!
Tutte le notizie sul calcio in; Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Cagliari - Milan in Diretta Streaming | IT; Kean entra e salva la Fiorentina e Vanoli al 92': Cremonese ko e 3 punti d'oro ai viola.
Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (19^ giornata, oggi 11 gennaio 2026) - Risultati Serie B, classifica: il girone di andata nel campionato cadetto si conclude oggi con Mantova Palermo e Padova Modena, i due posticipi. ilsussidiario.net
Risultati Serie B, classifica/ L’Empoli espugna il Manuzzi! Diretta gol live score (sabato 10 gennaio 2026) - Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score oggi sabato 10 gennaio 2026 delle partite che sono in programma nella 19^ giornata. ilsussidiario.net
Lecce – Parma LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 20° Giornata - Parma in Diretta Tv e Streaming Live, 20° Giornata Serie A, Domenica 11 Gennaio ore 12:30. stadiosport.it
DAVID sbaglia, BANDA ferma SPALLETTI: Juventus-Lecce 1-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights
SERIE A | In campo alle 20,45 Atalanta-Torino DIRETTA #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/01/09/serie-a-atalanta-torino-in-campo-sabato-alle-20.45-diretta-probabili-formazioni_8aa8cf9b-dbef-4e13-81e0-01bf4d49f9e1.html - facebook.com facebook
#Roma-Sassuolo diretta: risultato in tempo reale della partita di Serie A LIVE x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.