DIRETTA Fiorentina-Milan 1-0 Comuzzo sblocca la gara

Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita tra Fiorentina e Milan, con il punteggio di 1-0 a favore dei viola. Comuzzo ha segnato il gol che ha sbloccato la gara. Al 79’, Fagioli ha rischiato di concedere un calcio di rigore al Milan con un fallo al limite dell’area. Continua a leggere per tutte le novità sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 79' Rischia Fagioli, che commette fallo al limite dell'area su Saelemaekers, rischiando il rigore: sarà punizione dal limite per il Milan.77' Rabiot cerca in area Fofana, De Gea intuisce e fa suo il pallone.75' OCCASIONE FIORENTINA! Contropiede viola gestito.

