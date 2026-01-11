Fiorentina-Milan | la sblocca Comuzzo di testa da calcio d' angolo |Diretta 1-0

Nella sfida tra Fiorentina e Milan, Comuzzo apre le marcature con un colpo di testa da calcio d'angolo. I rossoneri cercano di avvicinarsi all'Inter in classifica prima del posticipo, mentre Vanoli punta al terzo risultato utile consecutivo. La partita si svolge in un contesto di equilibrio, con entrambe le squadre impegnate a ottenere un risultato positivo.

I rossoneri provano ad agganciare l'Inter prima del posticipo, Vanoli cerca il terzo risultato utile. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Fiorentina-Milan 1-0: Comuzzo di testa! / Diretta

Leggi anche: Fiorentina-Milan di Serie A 1-0: la sblocca Comuzzo | LIVE News

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Alle 15 Fiorentina-Milan: Kean torna titolare, Solomon ago della bilancia per il modulo; Lazio-Fiorentina 2-2, Pedro risponde al rigore di Gudmundsson: finisce qua.

Fiorentina-Milan, il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. sport.sky.it

Fiorentina-Milan (1-0): Comuzzo porta avanti i viola... - Corner dalla sinistra a rientrare di Gudmundsson e colpo di testa di Comuzzo che batte Maignan. milannews.it