Conte Lega | L' Islam lavora per distruggere la nostra società

Un'inchiesta condotta a Genova ha rivelato come una parte dei contributi destinati al Nord-Est abbia sostenuto finanziamenti legati al terrorismo di Hamas, raggiungendo un totale di circa un milione di euro. Questi risultati sollevano importanti questioni sulla trasparenza e sulla provenienza dei fondi, evidenziando la necessità di approfondire le dinamiche di raccolta e distribuzione di risorse che potrebbero avere implicazioni sulla sicurezza e sulla stabilità sociale.

L'inchiesta che da Genova "sta scoperchiando la filiera di contributi a favore del terrorismo di Hamas ha messo in luce che, nel solo Nord-Est, la raccolta ha contribuito per un milione di euro. Una cifra mostruosa messa a disposizione, in modo illecito, del terrorismo islamico". Lo evidenzia il consigliere regionale del Veneto, Rosanna Conte (Lega - Liga Veneta). "Purtroppo, in Italia sta avvenendo quanto abbiamo già visto negli anni precedenti in Francia e in Belgio. Dove, ormai, il punto di non ritorno è già stato ampiamente superato. Il fondamentalismo islamico, infatti, per sostenere la causa, si finanzia con una rete sui vari territori". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Conte (Lega): "L'Islam lavora per distruggere la nostra società" Leggi anche: «Ha adescato il mio ex in chat per distruggere la nostra relazione» Leggi anche: La Lega rilancia l'Osservatorio anti Islam: niente velo e permesso a punti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Conte (Lega): "L'Islam lavora per distruggere la nostra società" - L'inchiesta che da Genova "sta scoperchiando la filiera di contributi a favore del terrorismo di Hamas ha messo in luce che, nel solo ... iltempo.it

Conte, 'Lega porta avanti in modo subdolo progetto su autonomia' - "Il ministro Calderoli ha firmato con alcune regioni le intese sull'autonomia differenziata: come si giustifica la coalizione di centrodestra che mentre fa campagna elettorale al Sud vede la Lega ... ansa.it

Lega, Mario Conte su Roberto Vannacci: «Saranno gli elettori a sceglierlo o meno, ma l’autonomia resta il faro del partito» - Una Lega ricompattata, con l'autonomia come faro e motore e in cui il Veneto continua a rappresentare un "punto di forza". ilgazzettino.it

Consigliere Conte (Lega - Liga Veneta Stefani): “MOSE, la Lega sblocca i soldi per Venezia, Natale più sereno per la nostra meravigliosa città” tinyurl.com/4wwb37u9 - facebook.com facebook

Antonio Conte #EASPORTSFCSupercup x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.