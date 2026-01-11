Dammi mille euro | due furti con il cavallo di ritorno in una sera Giovane preso dopo la fuga

Nella stessa sera, due furti con il metodo del cavallo di ritorno hanno portato all’arresto di un giovane di 24 anni di Fondi. Dopo una fuga a bordo di un veicolo, è stato fermato dai carabinieri al termine di un breve inseguimento. L’episodio evidenzia le modalità di reato e l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare questi comportamenti.

Due furti con il cavallo di ritorno sono costati l’arresto a un ragazzo di 24 anni di Fondi incastrato e poi bloccato dai carabinieri al termine di un breve inseguimento. I fatti sono accaduti tutti nella serata direi, sabato 10 gennaio, tra la stessa Fondi e la vicina Terracina dove i militari. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

