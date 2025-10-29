Afragola | Dammi i soldi e ti ridò l’auto 22enne tenta cavallo di ritorno ma viene arrestato

Aveva chiesto 1.200 euro per restituire un’auto rubata ad Afragola, ma è finito in manette. È stato arrestato lunedì pomeriggio dalla Polizia di Stato un 22enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Afragola: “Dammi 1.200 euro e ti ridò l’auto”, tenta “cavallo di ritorno” ma viene . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola: “Dammi i soldi e ti ridò l’auto”, 22enne tenta “cavallo di ritorno” ma viene arrestato

