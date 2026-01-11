D’Agostino | Valori a Napoli per coltivare le idee di Berlusconi

D’Agostino, “Valori”, a Napoli, si propone come uno spazio dedicato a promuovere e condividere i principi fondamentali di libertà, responsabilità e impegno civico. Ricorda come Silvio Berlusconi abbia sottolineato il valore del servizio e della vicinanza alle persone, trasformando i principi liberali in azioni concrete a favore di cittadini e imprese. Un luogo di confronto volto a mantenere vivo il dialogo sui valori che guidano la comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti “Silvio Berlusconi ci ha insegnato che la politica è servizio, è vicinanza concreta alle persone, è capacità di tradurre i valori liberali in risposte tangibili per chi lavora e per chi fa impresa. Un insegnamento che non appartiene al passato, ma che ancora illumina il presente e guida le nostre scelte. Il 23 gennaio a Napoli, con l’evento “Valori”, a vremo l’occasione di approfondire e riflettere proprio su questa attualità del pensiero del nostro Presidente, a trentadue anni dalla sua storica discesa in campo.” Così in una nota l’on. Angelo Antonio D’Agostino, Responsabile nazionale del Dipartimento Innovazione e sviluppo di Forza Italia e segretario provinciale di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - D’Agostino: “Valori”, a Napoli per coltivare le idee di Berlusconi Leggi anche: D’Agostino: “Valori, attualità del messaggio di Berlusconi a Napoli il 23 gennaio” Leggi anche: Marina Berlusconi, la kingmaker del centrodestra in cerca di idee La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. NEL SEGNO DI AGOSTINO, 37 ANNI DOPO Non c’è giorno in cui la sua lezione e i suoi valori non orientano la nostra rotta. Perché la lunga storia di mare che vi raccontiamo è iniziata esattamente con lui, grazie alla sua visionaria e appassionata intraprende - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.