Cuori arancioni ritrovati Eccoli cinquant’anni dopo

Dopo oltre cinquant’anni, i cuori arancioni della Pistoiese si sono riuniti. Gli ex dirigenti, tra cui Oriano Ducceschi, presidente dal 1965 al 1972, si sono ritrovati a cena per condividere ricordi e storie di un passato calcistico. Un momento di memoria e riconoscenza per una stagione significativa della società, che testimonia il valore delle radici e della storia del club.

Amarcord arancione. Dopo oltre cinquant'anni, gli arancioni del presidente Oriano Ducceschi, massimo dirigente della Pistoiese dal 1965 al 1972, l'uomo che fu al comando prima del "Faraone" Marcello Melani, si sono ritrovati assieme, a cena. La Pistoiese era in serie D allora, è in serie D oggi. Dinnanzi a un piatto fumante di tortellini e a un bicchiere di rosso, gli ex calciatori si sono seduti attorno alla tavola per tornare a fare gruppo, almeno per qualche ora. L'occasione è stata propizia per raccontare e raccontarsi, per togliere la polvere da aneddoti curiosi e divertenti e gridare, insieme, forza Pistoiese, sperando che la società esca finalmente dalle sabbie mobili dei dilettanti.

