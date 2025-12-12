Dopo cinquant’anni riapre la casa dei profumi Satinine

Dopo cinquant’anni, la casa dei profumi Satinine riapre le sue porte, rinnovando il suo impegno nel settore. Fondata sulla tradizione, l’azienda mira a valorizzare l’arte della profumeria con un approccio autentico e indipendente, puntando a creare fragranze che uniscono passato e futuro sotto la guida del CEO Andrea Galletti.

“Satinine si radica nella tradizione, ma guarda al futuro con l’ambizione di portare l’arte della profumeria in una dimensione più autentica e indipendente”: questo è quanto dichiara Andrea Galletti, CEO della casa di profumi milanese. Che dopo mezzo secolo indossa una veste nuova, ma senza dimenticare l’iconica tradizione che l’ha resa uno dei simboli di Milano. Satinine tona a Milano dopo cinquant’anni: la nuova linea di profumi. Per rilanciare il brand arriverà una nuova collezione, sviluppata nel laboratorio interno. La base saranno gli ingredienti naturali provenienti da coltivazioni italiane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it