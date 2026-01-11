Crans Montana orrore su 34 corpi | si è scoperto solo ora
A Crans-Montana, durante la notte di Capodanno, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di 34 persone. La tragedia, avvenuta in Svizzera, ha coinvolto numerosi partecipanti, lasciando la comunità senza parole. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questa drammatica vicenda.
La notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si è trasformata in una strage con decine di vittime e centinaia di persone coinvolte. Un evento nato come festa, tra musica e celebrazioni, si è rapidamente trasformato in una situazione fuori controllo, con il fumo che ha invaso il locale e reso impossibile una fuga ordinata. Nel corso della notte, il quadro della situazione è apparso subito estremamente grave. I soccorsi hanno operato per ore all’interno e all’esterno del locale, tra tentativi di rianimazione, persone in stato di choc e il recupero dei corpi senza vita. Fin dai primi accertamenti, la dinamica dell’incendio ha mostrato elementi ritenuti anomali dagli investigatori. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: “Li abbiamo trovati così”. Crans Montana, orrore su 34 corpi: si è scoperto solo ora
Leggi anche: “Li abbiamo trovati così”. Crans Montana, la scoperta su 34 vittim
Crans-Montana, che cosa è successo nel locale della strage: il fuoco sul soffitto, il flashover, la trappola mortale nel bar. «La temperatura è salita di centinaia di gradi»; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme; Crans Montana, i proprietari del Constellation: «Non riusciamo più a dormire né mangiare. Il locale? Tutto a norma»; Briatore: È un delitto: quel locale non doveva avere la licenza.
Crans-Montana, su Netflix torna in Top 10 una serie che rievoca una tragedia analoga avvenuta in Brasile - Negli ultimi giorni una delle serie più viste su Netflix è La notte che non passerà, miniserie brasiliana uscita quasi tre anni fa ma che racconta un fatto di cronaca che ricorda molto la vicenda dell ... comingsoon.it
Crans-Montana, Reynard: “Il 1° gennaio 2026 non lo dimenticheremo mai” - Venerdì in Svizzera è la giornata di lutto nazionale per la tragedia costata la vita a 40 persone - rsi.ch
Crans-Montana, chi sono i dispersi? Dalla squadra di calcio alle sorelle, i nomi e i volti dei ragazzi de Le Constellation - Potrebbero volerci giorni per conoscere i nomi delle vittime dell'incendio a Le Constellation, il locale di Crans- msn.com
Barletta, il sindaco: «dopo Crans Montana attivare commissione comunale di vigilanza sui locali» x.com
A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli https://shorturl.at/jG7AR - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.