A Crans-Montana, durante la notte di Capodanno, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di 34 persone. La tragedia, avvenuta in Svizzera, ha coinvolto numerosi partecipanti, lasciando la comunità senza parole. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questa drammatica vicenda.

La notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si è trasformata in una strage con decine di vittime e centinaia di persone coinvolte. Un evento nato come festa, tra musica e celebrazioni, si è rapidamente trasformato in una situazione fuori controllo, con il fumo che ha invaso il locale e reso impossibile una fuga ordinata. Nel corso della notte, il quadro della situazione è apparso subito estremamente grave. I soccorsi hanno operato per ore all’interno e all’esterno del locale, tra tentativi di rianimazione, persone in stato di choc e il recupero dei corpi senza vita. Fin dai primi accertamenti, la dinamica dell’incendio ha mostrato elementi ritenuti anomali dagli investigatori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Crans Montana, orrore su 34 corpi: si è scoperto solo ora

Leggi anche: “Li abbiamo trovati così”. Crans Montana, orrore su 34 corpi: si è scoperto solo ora

Leggi anche: “Li abbiamo trovati così”. Crans Montana, la scoperta su 34 vittim

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Crans-Montana, che cosa è successo nel locale della strage: il fuoco sul soffitto, il flashover, la trappola mortale nel bar. «La temperatura è salita di centinaia di gradi»; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme; Crans Montana, i proprietari del Constellation: «Non riusciamo più a dormire né mangiare. Il locale? Tutto a norma»; Briatore: È un delitto: quel locale non doveva avere la licenza.

Crans-Montana, su Netflix torna in Top 10 una serie che rievoca una tragedia analoga avvenuta in Brasile - Negli ultimi giorni una delle serie più viste su Netflix è La notte che non passerà, miniserie brasiliana uscita quasi tre anni fa ma che racconta un fatto di cronaca che ricorda molto la vicenda dell ... comingsoon.it