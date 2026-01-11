Li abbiamo trovati così Crans Montana la scoperta su 34 vittim

Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana si è verificata una tragica sparatoria che ha coinvolto 34 vittime, suscitando shock e dolore in Svizzera e Italia. Questa scoperta ha portato alla luce un episodio grave, lasciando la comunità e le autorità in cerca di risposte e di un confronto sulla sicurezza. Di seguito, i dettagli sulla vicenda e le prime ricostruzioni degli eventi.

La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in una strage che ha sconvolto la Svizzera e l'Italia. Quello che doveva essere un momento di festa, musica e brindisi si è rapidamente mutato in un incubo, con il fumo che ha invaso il locale e centinaia di persone intrappolate nel buio. Le fiamme, sviluppatesi in pochi minuti, hanno creato una situazione fuori controllo, rendendo impossibile una fuga ordinata. Con il passare delle ore, il bilancio è apparso subito drammatico. I soccorsi hanno lavorato per tutta la notte, tra scene di disperazione e corpi senza vita recuperati all'interno e all'esterno del locale.

