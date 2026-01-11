Cosa sono per il pubblico Andrea Sempio a Verissimo | l’amara confessione del 37enne

Andrea Sempio, ospite a Verissimo, condivide una riflessione sincera sulla sua situazione. A 37 anni, si definisce “un colpevole desiderato” e anticipa un possibile rinvio a giudizio, evidenziando le incertezze e le tensioni di un percorso legale. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto su un momento delicato della sua vita, tra attese e responsabilità, in un contesto di grande attenzione pubblica.

"Oggi sono un colpevole desiderato. Ci aspettiamo il rinvio a giudizio nel senso di arrivare ad un'udienza preliminare". A parlare, a Verissimo (puntata dell'11 gennaio), è Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso nell'inchiesta sul delitto di Garlasco e sulla morte di Chiara Poggi, rispondendo alle domande di Silvia Toffanin su Canale 5. "La cosa assurda è che questa storia segue due strade", dice, distinguendo tra l'iter giudiziario e l'onda mediatica. "C'è una storia giuridica abbastanza lineare. Poi c'è la parte mediatica, con tifoserie schierate. Questa storia è diventata una serie tv.

