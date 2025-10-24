Che ruolo possono avere le misurazioni antropometriche condotte su Andrea Sempio? Spieghiamo i nuovi accertamenti sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Cosa sono le misurazioni antropometriche a cui è stato sottoposto Andrea Sempio e a cosa servono per Garlasco