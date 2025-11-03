2025-11-03 22:28:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Nella settimana più complessa della sua storia, il Genoa trova la prima vittoria in Serie A. I rossoblù lo fanno con l’accoppiata Criscito-Murgita in panchina e a pagarne le spese è il Sassuolo di Fabio Grosso. Il match andato in scena al ‘Mapei Stadium’ si sblocca al 18? con la rete di Malinovskyi che porta in vantaggio gli ospiti. Ad inizio ripresa, Berardi trova il secondo gol in stagione riportando la partita in parità, ma ai padroni non basterà per evitare la sconfitta. Al 92?, infatti, il Genoa la risolve con un’incornata di Ostigard che vale tre punti al Genoa nonché la prima vittoria in Serie A in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Non faccio nomi, ma il nostro livello può essere migliore. Torniamo a casa con una lezione”