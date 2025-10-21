Al via ChietiLab | sportelli di inserimento e orientamento lavorativo per giovani

Chietitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sportelli attivi per i giovani della provincia di Chieti grazie a “ChietiLabIdee in crescita – Insieme per l’Imprenditorialità”, il progetto di inserimento e orientamento lavorativo.Il Comune di Chieti, capofila e promotore del progetto, comunica che sono attivi sul territorio gli sportelli di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

