Al via ChietiLab | sportelli di inserimento e orientamento lavorativo per giovani
Sportelli attivi per i giovani della provincia di Chieti grazie a “ChietiLabIdee in crescita – Insieme per l’Imprenditorialità”, il progetto di inserimento e orientamento lavorativo.Il Comune di Chieti, capofila e promotore del progetto, comunica che sono attivi sul territorio gli sportelli di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
Sul sito del Comune è stato pubblicato l'avviso per l’affidamento diretto di un incarico professionale nell’ambito del progetto “ChietiLab-Idee in Crescita–Insieme per l’Imprenditorialità”. L’iniziativa mira a promuovere l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale s - facebook.com Vai su Facebook
Al via l'inserimento delle gare nazionali nel calendario - È stata pubblicata sul sito (link) la comunicazione per l'inserimento delle gare nazionali attraverso l'apposita procedura ... Da fidal.it