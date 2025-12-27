Apprendistato finito troppo presto lavoratore deve risarcire l’azienda

I rapporti di lavoro si basano sulla fiducia e sul reciproco interesse della parti, a proseguire su un binario comune. Questo vale anche per i contratti di apprendistato che, come è noto, prevedono la formazione sul campo e l’acquisizione di competenze pratiche. Ci sono una retribuzione e una durata predefinita e, proprio per questo, il datore si impegna a formare l’assunto, preparandolo a svolgere quotidianamente la professione. Per questo motivo se il lavoratore, all’improvviso, abbandona il posto di lavoro, rischia di dover risarcire le spese di formazione all’azienda datrice. Lo ha spiegato il tribunale di Roma con la sentenza n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

