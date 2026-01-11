Da metà ottobre, Antonio Conte non tiene più la tradizionale conferenza pre-gara. Questa assenza di comunicazioni è stata segnalata dal Corriere della Sera, segnando un cambiamento nel suo approccio alle conferenze stampa e suscitando diverse ipotesi sul motivo di questa scelta.

Antonio Conte e il silenzio prolungato. Sono ormai tre mesi che salta la conferenza pre-partita, così scrive il Corriere della Sera. Ovviamene non in Champions dove la conferenza è obbligatoria e la multa sarebbe salatissima. Il Napoli si ostina a dire che si tratta decisione prese perché altrimenti le conferenze sarebbero troppe, basta ricordare che ieri Chivu ha parlato e l’Inter gioca le stesse competizioni del Napoli, anche i nerazzurri viaggiano alla presunta media di una partita ogni 3-4 giorni. Poco male, le parole le porta via il vento. Conteranno i fatti di stasera. E i fatti nel calcio si chiamano risultato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

