Cremonese Udinese Nicola parla nel pre gara | La classifica ci fa piacere ma il nostro obiettivo è di creare un’identità

Cremonese Udinese, il tecnico dei grigiorossi Davide Nicola parla nel pre gara: «La classifica ci fa piacere, ma il nostro obiettivo è questo» Nel prepartita di Cremonese Udinese, in programma alle 20:45 allo stadio Zini e valida come ultimo appuntamento della settima giornata, l’allenatore dei grigiorossi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le parole: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cremonese Udinese, Nicola parla nel pre gara: «La classifica ci fa piacere, ma il nostro obiettivo è di creare un’identità»

Contenuti che potrebbero interessarti

Cremonese-Udinese, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Se Cremonese e Udinese non faranno almeno cinque gol, questo turno passerebbe alla storia come quello con meno reti #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Cremonese, Nicola: "Vardy si è calato benissimo nella realtà, rispetto totale per l'Udinese" - "Noi vorremmo esprimere noi stessi nel rispetto di un avversario che è da 30 anni in serie A. Riporta tuttomercatoweb.com

DIRETTA Serie A, Cremonese-Udinese | Segui la cronaca LIVE - Si chiude la settima giornata del campionato di Serie A con il classico ‘monday night’: Nicola sfida Runjaic Dopo le gare giocate nel weekend, col Milan di Allegri che ha conquistato la vetta della ... Come scrive calciomercato.it

Formazioni ufficiali Cremonese Udinese: ecco le scelte di Nicola e Runjaic per la sfida di Serie A - Formazioni ufficiali Cremonese Udinese: le scelte in campo di Nicola e Runjaic. Segnala calcionews24.com