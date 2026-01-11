Il Consorzio Marittimo delle Cinque Terre analizza l’andamento del settore nel 2023, valutando i risultati raggiunti e delineando le prospettive future. Con la partecipazione di Rudy Biassoli, presidente, e dei rappresentanti Roberto Bertogna e Alessandro Sbrana, si approfondiscono le sfide affrontate e i progetti in corso per migliorare il servizio di trasporto marittimo nella zona. Un’occasione per comprendere l’evoluzione di un settore strategico per il territorio.

Tra bilanci e progetti futuri. Con Rudy Biassoli, presidente del Consorzio marittimo turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti, Roberto Bertogna e Alessandro Sbrana, il punto sul trasporto marittimo nell’anno appena andato in archivio. Qual è il bilancio dell’anno appena concluso? "La stagione si è chiusa con una flessione abbastanza importante: le presenze hanno registrato un calo del 20-25% rispetto agli anni scorsi. La flessione maggiore è stata osservata sulla linea dalla Versilia e sul numero delle persone che sono partite dall’interno delle Cinque Terre. I titoli di viaggio venduti giornalmente hanno subito una flessione importante del 25% rispetto al passato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consorzio marittimo 5 Terre

Leggi anche: Il Consorzio di Torre Guaceto ottiene il premio “Ambasciatore di Terre di Puglia”

Leggi anche: CFR Terre – Il Rallye Castine Terre d’Occitanie cambia data per l’ambiente

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Consorzio marittimo 5 Terre.

Consorzio marittimo 5 Terre - Un 2025 in calo, complice la crisi internazionale e le condizioni meteo "La recessione si è sentita, meno visitatori, ma non ci arrendiamo". lanazione.it