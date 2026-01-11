Commosso addio a Gigli | Sei stato straordinario Il ricordo degli amici

Il paese si è riunito per rendere omaggio a Sandro Gigli, conosciuto da tutti come un uomo speciale. Un addio sobrio e rispettoso, che testimonia l’affetto e la stima di chi lo ha conosciuto nel corso degli anni. Un ricordo condiviso che sottolinea l’importanza di una figura che ha lasciato un segno nella comunità, con parole semplici e sincere.

C'era tutto il paese a dire addio a Sandro Gigli, che nessuno avrebbe chiamato con il suo nome di battesimo. Sandro Banana ha incarnato un tempo che oggi augureresti a tutti gli adolescenti, ricco di sogni e pronto a tutte le burle e le passioni. Il primo a parlare il vicesindaco, Giacomo Buonomini: "Il mio ricordo è per conto del Comune, del Sindaco e di tutta la Comunità. Abbiamo conosciuto tutti Sandro e la sua straordinaria empatia ed ecletticità. E' stato tante cose: una straordinaria personalità del paese dai mitici anni 60 fino a oggi, custode delle radici con il Collettivo Folcloristico Montano, amministratore della cooperativa, consigliere a San Marcello.

