Peppe Vessicchio il ricordo commosso della figlia | Papà è stato di tutti niente di diverso da quello che si è visto

Il dolore per la scomparsa di Peppe Vessicchio raccontato dalle parole della figlia Alessia oggi, poco prima dei funerali celebrati in forma privata a Roma, in collegamento con Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele."È stato quello che avete visto tutti tutta la vita, per noi non è stato. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

IL VIDEO - Sabato sera Alfa, durante il concerto al Modigliani Forum di Livorno, ha voluto rendere omaggio a Peppe Vessicchio morto l'8 novembre all'età di 69 anni e di cui oggi si celebrano i funerali a Roma in forma privata. Il giovane cantautore ha un tatu - facebook.com Vai su Facebook

beverfood.com/laddio-a-peppe… L’addio a Peppe Vessicchio, un maestro tra musica, vino e solidarietà #Lutto #MusicaEVino #MusikèVini #PeppeVessicchio #RiccardoIacobone - X Vai su X

Eleonora Abbagnato commossa ricorda Vessicchio: "Si meritava una vita più lunga" - Eleonora Abbagnato, direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma, ricordato all'AGI il maestro Peppe Vessicchio, scomparso nei giorni scorsi, margine della presentazione delle due giova ... Secondo msn.com

Peppe Vessicchio, il commovente omaggio di Fabio Fazio: «Una persona rara, gentile e piena d’amore» - Un ricordo intenso e pieno di affetto quello che Fabio Fazio ha voluto dedicare a Peppe Vessicchio durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa su NOVE. Si legge su leggo.it

Antonella Clerici ricorda il maestro Vessicchio commossa - Il commosso ricordo di Antonella Clerici che spende bellissime parole per il maestro Vessicchio ... Si legge su ultimenotizieflash.com