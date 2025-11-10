Peppe Vessicchio il ricordo commosso della figlia | Papà è stato di tutti niente di diverso da quello che si è visto

Today.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dolore per la scomparsa di Peppe Vessicchio raccontato dalle parole della figlia Alessia oggi, poco prima dei funerali celebrati in forma privata a Roma, in collegamento con Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele."È stato quello che avete visto tutti tutta la vita, per noi non è stato. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

peppe vessicchio ricordo commossoEleonora Abbagnato commossa ricorda Vessicchio: "Si meritava una vita più lunga" - Eleonora Abbagnato, direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma, ricordato all'AGI il maestro Peppe Vessicchio, scomparso nei giorni scorsi, margine della presentazione delle due giova ... Secondo msn.com

peppe vessicchio ricordo commossoPeppe Vessicchio, il commovente omaggio di Fabio Fazio: «Una persona rara, gentile e piena d’amore» - Un ricordo intenso e pieno di affetto quello che Fabio Fazio ha voluto dedicare a Peppe Vessicchio durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa su NOVE. Si legge su leggo.it

peppe vessicchio ricordo commossoAntonella Clerici ricorda il maestro Vessicchio commossa - Il commosso ricordo di Antonella Clerici che spende bellissime parole per il maestro Vessicchio ... Si legge su ultimenotizieflash.com

Cerca Video su questo argomento: Peppe Vessicchio Ricordo Commosso